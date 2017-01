Pub





François BOURCIER, avait déjà eu l'idée de "Partisans", revu récemment.



Il est aussi à l'origine de "RESISTER C'EST EXISTER", écrit par Alain GUYARD, dans une Mise en Scène très originale et réussie d'Isabelle STARKIER.



Des cintres tombent des chaînes au bout desquelles des tenues vestimentaires habillent des portes-manteaux.



A chacun des personnages que va interpréter François BOURCIER, un costume est attribué, qu'il revêt en quelques secondes.



Il passe de l'un à l'autre, avec une maestria remarquable, et remarquée par tous.



Ce spectacle devrait être vu dans tous les collèges et lycées de France.



Il est captivant et interprété avec un rare talent !!!



Ne ratez pas cette affiche, elle vaut tous les détours !!!!!!!!!







Jusqu'au 19 Mars 2017



Du Mardi au Samedi à 19H00



Matinée les Dimanches à 17H00

Durée: 1H30











STUDIO HEBERTOT



01 42 93 13 04







Robert BONNARDOT















Copyright Robert Bonnardot - Janvier 2017



