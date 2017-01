Pub





LA MERE CONFIDENTE AU STUDIO HEBERTOT















Le triomphe du talent !!! - SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).



LA MERE CONFIDENTE, est le deuxième volet du Cycle consacré au sympathique Xavier LEMAIRE, au Studio Hébertot.



Ce texte de Marivaux date de 1735, et la Mise en Scène de Xavier LEMAIRE, le rend très contemporain.



Le jeu excellent de tous les comédiens, fait véritablement merveille:



Isabelle ANDREANI, Marie DELAROCHE, Manon MONTEL, Xavier LEMAIRE, Franck JAZEDE, Thibault PINSON, (en alternance avec Victorien ROBERT).



Musique: Fred JAILLARD



Lumières: Didier BRUN



Un super décor articulé de Caroline MEXME, qui signe aussi les costumes.



Une très agréable soirée, le triomphe du talent !!!







Les Jeudis, Vendredis et Samedis à 21H00



(Attention si vous avez le document des trois pièces, La Mère Confidente est annoncée le jeudi à 19H00... Je m'y suis cassé les dents...)

Le Dimanche à 16H30











STUDIO HEBERTOT



01 42 93 13 04











Robert BONNARDOT







Copyright Robert Bonnardot - Janvier 2016



Rédigé le 13-01-2017 à 13-01-2017 par SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).

