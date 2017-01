Pub





HIT PARADE AU PALAIS DES CONGRES DE PARIS















A voir !!! Si cette affiche passe près de chez vous !!! - SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).



Disons-le tout de suite, ce spectacle est plutôt une réussite.



Il y a quelques années, j'avais vu quelque chose de similaire, consacré à Elvis Presley, avec ses musiciens sur scène.



C'était très moyen, et la pré-histoire de l'hologramme.



Si la mayonnaise prend cette fois, c'est que ceux qui sont vraiment sur scène, se retrouvent aussi en hologramme, près des artistes disparus. C'est très bien fait !



Le chef de plateau nous serine que nous sommes en 1975... Je veux bien, mais Mike Brant est mort en avril de cette année, et "Alexandrie, Alexandra" n'existait pas... Nous sommes dans l'anachronisme... (Même chose avec certaines tenues vestimentaires de Claude François).



La démarche de Claude François, est très approximative, et sa voix "parlée" ne supporte pas la distance.



Je concède que ce sont mes considérations, ayant connu Claude en 1964, et l'avoir accompagné en tournée en 1966.



C'est dire, que peu de gens jugeront de ces détails...

Alors, il faut saluer la réalisation et tous ceux qui sont sur scène, pour nous faire revivre le tournage d'une émission de télévision, dans les merveilleux studios disparus des Buttes Chaumont.



Mike BRANT est réussi, Sacha DISTEL, trop oublié, et 2017 est l'année du retour de DALIDA.



Si cette affiche, passe près de chez vous, ne boudez pas votre plaisir et venez applaudir, ceux qui ne sont plus !!!







HIT PARADE







Jusqu'au 14 Janvier au Palais des Congrès de PARIS



Ensuite, en tournée, partout en France !!!











Robert BONNARDOT













Copyright Robert Bonnardot - Janvier 2017



Rédigé le 12-01-2017 à 12-01-2017 par SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).

