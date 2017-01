Pub





THEATRE > SORTIES à PARIS



LES AVENTURES DE SUPERSHOWMAN















Télécharger le PodCast "LES AVENTURES DE SUPERSHOWMAN" Affiche

Un histoire belge... - SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).



Une affiche étonnante, avec des moyens de promotion, dignes d'une grande production.



Très luxueux dossier de presse, flyer soigné, sticker.



Et pour faire bonne mesure, l'artiste invite la salle à consommer une bière Belge, à l'issue de la représentation...



Le problème, c'est qu'il n'y a pas de spectacle? SUPERSHOWMAN, est en provenance d'une planète lointaine qui manque d'oxygène, et il vient en chercher ... Sur terre.



Tout cet argumentaire pour nous présenter de banales figures de Hip-Hop, sans grand intérêt.



Ils ont été filmer des scènes, dans de grandes villes du monde? Que de frais pour une telle farce...



On s'attend jusqu'au bout, à ce que quelque chose se passe? Que nenni !



Et si c'était une caméra cachée? Allez savoir?



Et pour si peu, ils sont une armée:



Vidéo: Jeremy VANDERLINDEN



Scénographie/Accessoires: Peter MASHKE



Lumières: David COPPE - Paolo HORTAS.

Musique originale: Mathieu THONON, Simon CARLIER, DJ ODILLON.



Conseiller artistique: Julien CARLIER.



Un Show de et avec: Milan EMMANUEL.



Collaboration artistique: Jos HOUBEN.



"SUPERSHOWMAN, un Ovni Acrobatico Théâtral Belge".







C'est presque trop beau, pour être vrai !!!







Durée: 45 Minutes.







Jusqu'au 29 Janvier 2017.







Du Mardi au Samedi à 20H30



Matinée le Dimanche à 15H30

THEÂTRE 12



01 44 75 60 31







Robert BONNARDOT

















Copyright Robert Bonnardot - janvier 2017



Rédigé le 11-01-2017 à 11-01-2017 par SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).

Document sans titre





>> Tous les articles >>