LE CORPS DE MON PERE...LA REPRISE !















Fabienne Schouler recommande cette affiche !!! - SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).



"LE CORPS DE MON PERE, a été écrit par Michel ONFRAY, extrait du Tome 1 de "Le Désir d'être un Volcan", édité en 1996.



Dans ce texte autobiographique, l'auteur parle de son père, ouvrier agricole, taciturne, taiseux, qui s'épuise à la tâche.



Il relate cette vie, faite de silences intenses, ponctuées par quelques gestes et un semblant d'attentions éparses qui ponctuent la monotonie du quotidien, lesquels resteront pour l'enfant de précieux moments.



Le Metteur en Scène, Bernard SAINT-OMER, nous restitue ces instants en jouant avec les odeurs, et de quoi susciter nos papilles.



Il malaxe, construit, cuit, découpe tout au long du spectacle.



Il fait cuire du pain dans un four, et l'odeur donne faim.



Bernard St Omer est aussi sculpteur, et l'interprète de ce texte, certaines de ses oeuvres font partie du décor.



Un très joli spectacle, merveilleusement joué."



C'était l'impression de Fabienne SCHOULER, qui avait vu cette affiche pour Sorties à Paris, en Septembre dernier et qui revient dans le même Théâtre.

Du 12 Janvier au 25 Février 2017



Du Jeudi au Samedi à 19H45







THEÂTRE DE L'ESSAÏON



01 42 78 46 42















Robert BONNARDOT















Copyright Robert Bonnardot - Janvier 2017



Rédigé le 11-01-2017 à 11-01-2017 par SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).

