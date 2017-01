Pub





François Joyeux reçoit cette semaine dans " Une Heure Avec..." les Chanteurs Jean Pierre Savelli pour son concert du 27/01 au Virtuoz Club de Villeneuve-la-Garenne et Mathieu Rosaz pour le spectacle " Ex fan des 80's"qu'il joue au theâtre Essaion. - François JOYEUX (Yvelines Radio).





Jean-Pierre Savelli, né le 18 mai 1949 à Toulon (Var), est un chanteur, compositeur et producteur français.



Biographie





Il quitte son Toulon natal et rencontre à Paris, Michel Legrand qui l'auditionne et lui fait signer son premier contrat. Il lui confie La Chanson du Prince pour le film de Jacques Demy Peau d'âne et lui écrit son tout premier 45T Un goût de soleil, de pomme et de miel. Cette première consécration sera le coup d'envoi de sa carrière.



Ciel est son premier 45 tours. Il gagne le grand prix de Rose d'or d'Antibes avec ce titre qui fit un gros succès durant l'été 1972 et part en tournée avec Claude François puis avec Serge Lama. Il représente la France au festival de Tokyo avec une chanson inédite de Michel Legrand.



En 1973, il a fait partie de la distribution originale de la comédie musicale La Révolution française, le premier « opéra rock » français de Claude-Michel Schönberg et Raymond Jeannot (livret d'Alain Boublil et Jean-Max Rivière) au Palais des Sports de Paris aux côtés de Noëlle Cordier, Antoine, Claude-Michel Schönberg, Jean Schultheis, Jean-François Michael, Alain Bashung, Gérard Rinaldi, Les Charlots, Gérard Blanc, Martin Circus.



Il devient en même temps de 1978 à 1981 le « chouchou » des enfants en tant qu’interprète des génériques de séries animées japonaises comme Goldorak, Albator, X-Or, Il était une fois... l'Espace. Énorme succès qui se traduit par cinq millions de disques vendus.



1984 est une date phare avec la création du duo Peter et Sloane qui lui permet de devenir avec Besoin de rien, envie de toi, le premier leader du Top 50 pendant neuf semaines. Titre devenu quasiment culte de nos jours et dont le disque 45 tours s’écoule à l’époque à deux millions d’exemplaires.



Sortie de l’album La Vie de château avec toi et du single Reste là en solo et en collaboration avec Bernard Estardy.



Fou de ballon rond, Jean-Pierre Savelli crée son équipe : le Samba Football Club de France, composé de chanteurs, comédiens, journalistes professionnels du football. Le Samba FCF se produit dans différentes manifestations à but humanitaire. Entre 1992 et 1993, il sera d’ailleurs invité à représenter la France à la première coupe d'Europe de la Solidarité avec la participation de six pays.



Parrainé par Madame Dorhlac, le secrétariat d'État chargé de la Famille, Jean-Pierre Savelli chante Les enfants ont tous des droits. En 1989 la chanson est interprétée en huit langues : vingt télévisions suivies d’une tournée dans sept villes de Roumanie devant des milliers d'enfants à qui seront distribués plus de cinq mille disques à travers leurs écoles.



Au début des années 1990, c’est avec un album de quatorze chansons que Jean-Pierre Savelli rend hommage à son père, Carlo Cotti, chanteur des années 1940.



De 1998 à 2003 fait la sortie d'un album avec le duo Peter et Sloane avec des reprises et cinq chansons originales sorties chez AB. Il chante le générique du feuilleton pour enfants Wishbone diffusé sur Canal Jimmy et France 2.



Il crée le groupe des « Foot-Girls » et leur écrit le premier hymne des supportrices de la France pour la Coupe du Monde de football. Il écrit en parallèle l'hymne des championnats du monde de tennis de table.



Et enfin 2011, l’année retour aux sources. Cela couve depuis plus d’une décennie mais cette volonté est ancrée au fond de lui depuis la toute première rencontre déterminante avec Michel Le Grand. Jean-Pierre Savelli a composé au fil du temps des musiques pour rendre en partie hommage aux légendes du jazz. Cet album en collaboration avec Patricia Lenoir. Des musiciens et parfois de vieux compères musiciens se sont joints à cette inspiration musicale qui revendique toute sa franchise et sa maturité avec les titres Vas-y joue à Si ça n’tenait qu’à moi.



Le film produit par Thomas Langmann Stars 80, sorti en octobre 2012, Jean-Pierre Savelli interprète son propre rôle.



Il sortira en avril un single Les Années 80 et un clip serait tourné avec la participation de quelques chanteurs ayant participé au film.



Il n'a pas de lien de parenté avec la chanteuse Clémence Savelli.



Il est marié avec Sandry de vingt ans sa cadette. Ensemble, ils ont une fille prénommée Lola.



La société Minuit10 Productions[modifier | modifier le code]

1991 voit naître sa maison de production Minuit 10 Productions spécialisée en jingles publicitaires, musiques d'illustrations, génériques télé, chansons pour enfants.



Jean-Pierre Savelli écrit également If You Stop pour le premier album d'Indra et par la suite Never let you go pour le second.



Il travaille avec la parolière Rolande Bouhour et compose une comédie musicale pour les enfants Le Chevalier Cristal qui sera jouée sur scène dès décembre 2004.



Alors qu’il vient à peine d'écrire le prologue du nouveau spectacle du cabaret Michou de l'An 2000, Jean-Pierre Savelli est choisi par Pierre Porte (compositeur des revues du Moulin Rouge) pour interpréter les chansons de la nouvelle revue de l'An 2000 Féérie.



Il présente également sur scène le spectacle `"MANGA STORY", où il fait l’interprétation de tous les génériques des dessins animés préférés en étant accompagné d’un ballet de danseuses habillées en costumes d'Actarus,d’Albator, de X-Or, Il était une fois... l'Espace ou encore de Capitaine Flam.



Il participe toujours a ses deux créations Le Chevalier Cristal et le Manga Story et chante sur scène accompagné par sa femme Sandry et des danseuses, comédiens et acrobates.



Son nouveau tour de chant l’emmène à interpréter ses chansons des années 70 et 80 accompagné par des musiciens ou sur support CD avec une choriste. Il chante également les années 40 et 80 entouré d'un accordéoniste d'une chanteuse et de deux choristes danseuses.



Il produit le spectacle d'un humoriste ZIZE 100 % Marseillaise, le premier album d'Alexandra Gomez, d'Olivier Berretta et le premier single de Joanna (fille de Clémence compagnie créole)



___________________________________________________________________________________________________

MATHIEU ROSAZ



BIOGRAPHIE



Naissance : 18 mars 1975 (41 ans), 8e arrondissement de Paris

2001

Premier album



"Empreintes Publiques" : 10 chansons originales et 7 reprises (Sylvestre, Vian, Bourvil/Laforêt...)



2002 — 2005

Mathieu Rosaz chante Barbara



Album et spectacle. L'album est prix coup de coeur de l'académie Charles Cros. Paris: La Maroquinerie, Théâtre du Renard, Théâtre du Palais-Royal, tournées en France, Europe, Japon, Canada.

Madame vit à Paris, extrait de l'album "Je préfère les chansons tristes"

2007

Spectacle "Rencontres"



Spectacle "Rencontres": textes de Colette, Marcel Proust, Natalie Barney et chansons ; participation au projet caritatif "Les marguerites contre la maladie d'Alzheimer".



2009

Quatrième album



Sortie du quatrième album "La tête haute quitte à me la faire couper !" : 12 chansons originales et 2 reprises dont "Follow me" (version piano-voix) d'Amanda Lear



2010

Michel Berger

2011

Demain tu te maries



Enregistrement du single et du clip "Demain tu te maries" en collaboration avec Sex Assets & Waste Management



Spectacle "Mathieu Rosaz chante Michel Berger" (représentation unique)





2012 — 2015

Mathieu Rosaz chante Barbara



"Mathieu Rosaz chante Barbara" : nouveau spectacle, nouvel album et tournée en France et à l'étranger.

8 janvier 2016

Oh les beaux rêves



Sortie de l'EP 7 tritres "Oh les beaux rêves" le 8 janvier 2016





____________________________________________________________________________________________________









Rédigé le 10-01-2017 à 10-01-2017 par François JOYEUX (Yvelines Radio).

