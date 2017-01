Pub





GRAND SYMPOSIUM: TOUT SUR L'AMOUR















Une agréable récréation... - SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).



Le Symposium, c'est - entre autres - l'image du banquet de Platon.



En fait de mets délicats, il y a des mots et des explications d'idées au menu...



Emma LA CLOWN, c'est une artiste qui a bien des cordes à sa harpe, cachée derrière son nez rouge.



Elle était le Metteur en Scène du "Concert sans retour" des CINQ DE COEUR, qui reviennent bientôt, j'ai déjà mes places, pour les applaudir.



Catherine DOLTO, c'est la fille de Françoise et la petite soeur du regretté Carlos, que j'ai côtoyé pendant tant d'années à l'époque du couple Johnny-Sylvie.



Ce spectacle est une pure récréation. La connivence de la scientifique et d'une fausse candide.



Et tout ça, pour nous parler d'amour.



L'intervention vidéo de sommités, dont la plus surprenante est celle de Alain DECAUX, que St Pierre a la gentillesse d'aller chercher à la bibliothèque du Paradis, à la demande téléphonique d'Emma , la tendre clown.



Une très jolie soirée, avec un positivisme aussi fort que celui défendu par Auguste COMTE (1798-1857).

Un vrai moment de bonheur !











Jusqu'au 30 Janvier 2017



Les Dimanches à 17H00



Les Lundis à 20H00







De et joué par Catherine DOLTO et Meriem MENANT;











THEÂTRE DE BELLE VILLE



01 48 06 72 34











Robert BONNARDOT















