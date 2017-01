Pub





THEATRE > SORTIES à PARIS



LE MOCHE DE MARIUS VON MAYENBURG















Télécharger le PodCast "LE MOCHE de Marius von MAYENBURG" Affiche

Un spectacle de la rentée, à ne pas rater ! - SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).



Marius von MAYENBURG, est un auteur allemand né en 1972. Plusieurs de ses oeuvres ont été adaptées et jouées à Paris.



LE MOCHE date de 2008. Il a ici, été traduit par Hélène MAULEUR et René ZAHND.



C'est une comédie-dramatique, une fable acerbe. Une interrogation sur notre monde contemporain qui ne prend vraiment en compte que le "paraître", lequel se doit d'être "beau", sous peine de disparaître...



Un "moche" qui devient "beau", et qui va y perdre son identité, son âme.



C'est aussi une allusion au trans-humanisme digital qui voudrait faire de nous des humanoïdes surhumains, un peu tous identiques et sous l'emprise de nos "e-réputations".



Il y a aussi une relation à Faust et son pacte diabolique.



Les comédiens sont tous talentueux, Guillaume MARQUET, Nathalie JEANNET, Gilles TSCHUDI et Raphaël TSCHUDI.



Un décor de Neda LONCAREVIC.



Un spectacle de la rentrée, à ne pas rater.







La Mise en Scène est de Nathalie SANDOZ.

Jusqu'au 29 Janvier 2017







Lundis, Mercredis et Vendredis à 20H30



Jeudis et Samedis à 19H00



Matinée le Dimanche à 17H00







THEÂTRE DE L'ATALANTE



01 46 06 11 90







Ce spectacle a été applaudi par Fabienne SCHOULER



pour Sorties à Paris















Robert BONNARDOT













Copyright Robert Bonnardot - Janvier 2017



Rédigé le 09-01-2017 à 09-01-2017 par SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).

Document sans titre





>> Tous les articles >>