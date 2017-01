Pub





ON DéMARRE 2017 EN FAISANT NOTRE CINéMA... AVEC SAMY AKROUR ET DES HOMMAGE à DEBBIE REYNOLDS ET GEORGES MICHAEL !

















Lundi de 19h à 20h, mercredi de 7h à 8h et vendredi de 21h à 22h - KITSCH ET NET (Yvelines Radio).



Découvrez ou redécouvrez la musique kitsch, rétro, décalée proposée par notre équipe d’experts en kitschologie : Olivier, Frédérique, Julien & le Professeur Depuipeu.



Rejoignez-nous pour une heure de délires kitsch avec cette semaine une émission qui fera son « cinéma », avec des hommages à plusieurs artistes qui ont tiré leur révérence en cette fin d’année : Carrie Fisher bien sûr, la célèbre princesse LeÏa de Star Wars, mais aussi sa maman Debbie Reynolds, qui l’a rejointe le lendemain… Inoubliable dans « Chantons sous la pluie » de Stanley Donen avec Gene Kelly et Donald o’Connor, qu’elle surgisse d’un gâteau ou qu’elle nous souhaite « Good morning » par temps de pluie avec ses comparses…Nous n’oublierons pas non plus l’icôme des années 80 et 90 George Michael, que nous (re)découvrirons dans notre rubrique VidéoKITSCH, via son premier groupe Wham ! Après « Last christmas » l’an dernier, nous vous ferons en effet redécouvrir l’univers flashi, fluo et gominé de leur premier tube « Wake me up before you go go« … Quoi de plus logique pour un « Morning » !



Nous mêlerons également musique et cinéma avec notre invité, invité le compositeur Samy Akrour. Avec deux albums à son actif (« Dreamers » et « Times« ) et avant la sortie du troisième intitulé « Travel« , cet artiste influencé par Yanni, Jean-Michel Jarre ou Vangelis évoquera son univers et vous fera découvrir l’une de ses compositions.



Retrouvez-nous lundi de 19h à 20h, mercredi de 9h à 10h, et vendredi de 21h à 22h, sur Yvelines Radio. Pour le meilleur et pour le rire…



Rédigé le 08-01-2017 à 08-01-2017 par KITSCH ET NET (Yvelines Radio).

