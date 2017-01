Pub





THEATRE > SORTIES à PARIS



MOI CARAVAGE AU THéâTRE LE LUCERNAIRE















Télécharger le PodCast "MOI CARAVAGE au Théâtre LE LUCERNAIRE" Affiche

UN spectacle à voir ! - SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).



Une évocation de la vie de Michelangelo MERISI, dit CARAVAGE, un peintre de talent, avec une vie misérable, sulfureuse, malgré l'appui de nombreuses personnalités influentes, dans son entourage.



Tout comme Léonard de Vinci, il était plus attiré par un pâtre grec, que par une belle Odalisque.



Cesare CAPITANI et la talentueuse Laetitia FAVART, dont la voix fait merveille, nous font vivre la vie de ce personnage génial et fantasque, mort à 39 ans, dans un état de faiblesse, et à la suite de bien des excès.



Ce spectacle est adapté de "La Course à l'Abîme", de Dominique FERNANDEZ, (Editions Grasset).







Mise en Scène: Stanislas GRASSIAN



Direction de comédiens: Nita KLEIN.







Durée: 1H15











Jusqu'au 12 Mars 2017

Du Mardi au Samedi à 18H30



Matinée le Dimanche à 16H00







(Représentations en Italien le Mardi).







THEÂTRE LE LUCERNAIRE



01 42 22 66 87















Robert BONNARDOT













Copyright Robert Bonnardot - Janvier 2017



Rédigé le 08-01-2017 à 08-01-2017 par SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).

Document sans titre





>> Tous les articles >>