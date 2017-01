Pub





THE SHOW MUST GO ON ! HOMMAGE à DANIEL DELANNOY















BELLE SOIREE !!! - SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).



Après avoir applaudi "LA VIE RÊVEE DES ANDES", A La Folie Théâtre, dans le XI° arrondissement, je me suis précipité retrouver la soirée hommage à Daniel DELANNOY, avec les SOCQUETTES BLANCHES, au Méridien de Paris.



Je suis arrivé à temps, pour voir monter sur scène Jean VEIDLY, ex-bassiste des Pirates, (et attaché de presse du Théâtre Edgar).



Bernard BAYOUX, était à la batterie.



Jean Veidly a débuté par une version française de "That's all right mama", écrite par Lucky BLONDO.



Comme je croise souvent Lucky, je ne vais pas manquer de lui en parler.



Je suis resté tout au long de cette prestation, applaudissant chaleureusement.



La salle était pleine, et à chaque instant on pouvait s'attendre à voir Daniel Delannoy, dans un coin...



Comme je l'ai dit à Paolo Cosina, le bassiste du groupe, j'espère bien que cette soirée n'est que la première d'une longue série...







Bravo à tous les artistes présents, et rendez-vous... Très vite !!!











LE MERIDIEN DE PARIS



05 JANVIER 2017















Robert BONNARDOT











Copyright Robert Bonnardot - Janvier 2017



Rédigé le 06-01-2017 à 06-01-2017 par SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).

