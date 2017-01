Pub





THEATRE > SORTIES à PARIS - 2



LA VIE RÊVEE DES ANDES















Télécharger le PodCast "LA VIE RÊVEE DES ANDES" Affiche

Du bonheur... - SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).



J'ai eu très envie de voir ce spectacle, lors des extraits présentés par le Théâtre, à l'occasion de la présentation de la saison.



C'est chose faite !



LA VIE RÊVEE DES ANDES, c'est le carnet de voyage de Aurélien SAGET, dans une Mise en scène de Alexandre FOULON.



Les deux copains viennent des Cours du Conservatoire du XV° Arrondissement, dans la classe de Liza VIET.



Aurélien est allé au Chili, pour monter une pièce retraçant l'histoire d'un Français qui, il y a 150 ans, a revendiqué le titre de Roi de la Patagonie.



Il joue le rôle de tous les personnages croisés, du stewart de l'avion du départ, jusqu'au moindre figurant de l'aventure.



Du dynamisme, un visage élastique, avec un don pour la pantomime.



On le suit pas à pas, dans cet univers, parfois hostile.



Une créativité certaine, et on attend déjà la prochaine aventure...











Jusqu'au 19 Janvier 2017

Chaque Jeudi à 20H30



Durée: 1H10







A LA FOLIE THEÂTRE



01 43 55 14 80











Robert BONNARDOT

















Copyright Robert Bonnardot - Janvier 2017



Rédigé le 06-01-2017 à 06-01-2017 par SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).

Document sans titre





>> Tous les articles >>