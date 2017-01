Pub





THEATRE > SORTIES à PARIS



QUI ES-TU FRITZ HABER ? AU STUDIO HéBERTOT















Télécharger le PodCast "QUI ES-TU FRITZ HABER ? Au Studio Hébertot" Affiche

Une page d'histoire, très bien jouée... - SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).



Clara HABER a été la première femme, Docteur en Chimie en 1911.



Elle était l'épouse de Fritz HABER (1868-1934).



Pendant longtemps, Clara sera dans l'ombre de son mari, se consacrant aux tâches domestiques et à l'éducation des enfants, comme le voulait la distribution des rôles du couple, à cette époque.



Et puis, Fritz désire prouver qu'il est un "bon allemand", tandis que Clara veut elle, lutter pour "le bien de l'humanité".



Cette pièce, déjà vue dans une autre salle en 2014, traite de la dispute des deux époux, à la suite de la 1ère utilisation du Gaz Chloré, plus connu sous le nom de "Gaz Moutarde".



Le sujet a plusieurs fois été traité, notamment dans FARBEN de Mathieu Bertholet.



Nous sommes ici dans le premier des trois volets consacrés à Xavier LEMAIRE, qui signe la Mise en Scène, en étant Fritz, tandis qu'Isabelle ANDREANI, est Clara.



Une belle écriture de Claude COHEN, et une interprétation talentueuse des deux comédiens.



Un jeu intense, un affrontement historique, qui nous tient en haleine. Du beau Théâtre !



Costumes: Rick DIJKMAN



Décor: Caroline MEXME



Musique: Régis DELBROUCQ



Lumières: Stéphane BAQUET







Durée: 1H15







Jusqu'au 8 Janvier 2017



Mardi, Mercredi, Vendredi, Samedi à 19H00







STUDIO HEBERTOT



01 42 93 13 04











Robert BONNARDOT









Copyright Robert Bonnardot - Janvier 2017



Rédigé le 05-01-2017 à 05-01-2017 par SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).

Document sans titre





>> Tous les articles >>