Pub





MARIE HELENE LENTINI > UNE HEURE AVEC



UNE HEURE AVEC..." MARIE HELENE LENTINI (DERNIERE REDIFFUSION AVANT LA RENTREE)















Télécharger le PodCast "UNE HEURE AVEC..." MARIE HELENE LENTINI (DERNIERE REDIFFUSION AVANT LA RENTREE)" Affiche

François Joyeux reçoit cette semaine dans " Une Heure Avec..." la comédienne Marie Hélène Lentini à l'occasion de ses rôles dans les pièces « Coiffure & Confidences » & " Fleur de Cactus" - François JOYEUX (Yvelines Radio).



Marie-Héléne Lentini est une actrice française.

connue pour son rôle d'Anne-Marie Truche dans la série télévisée Pep's











Fleur de cactus





Mensonges, quiproquos et portes qui claquent : Fleur de Cactus, une comédie dans la plus pure tradition du boulevard.



Mentir à sa maîtresse n'est pas toujours une bonne idée. Surtout quand elle décide de rencontrer votre ex-femme imaginaire pour mettre les choses au clair. Heureusement Julien a une assistante dentaire dévouée... malheureusement elle est amoureuse de lui et très susceptible !





Auteur : Barrillet et Grédy

Artistes : Catherine Frot, Michel Fau, Patrick Ligardes, Mathilde Bisson, Wallerand Denormandie, Marie-Hélène Lentini, Frédéric Imberty, Audrey Langle

Metteur en scène : Michel Fau



http://www.billetreduc.com/166448/evt.htm



Rédigé le 03-01-2017 à 03-01-2017 par François JOYEUX (Yvelines Radio).

Document sans titre





>> Tous les articles >>