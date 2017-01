THEATRE > SORTIES à PARIS



THE SHOW MUST GO ON !















Télécharger le PodCast "THE SHOW MUST GO ON !" Affiche

Le premier hommage à Daniel DELANNOY - SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).



Le 15 Juin dernier, Daniel DELANNOY rendait orphelin le groupe des Socquettes Blanches.



Six mois plus tard, une première soirée hommage, qui en augure sans doute, beaucoup d'autres.



THE SHOW MUST GO ON !







Avec : LES SOCQUETTES BLANCHES



et la participation de:



Bébert (Les Forbans), Alain CHENNEVIERE (Les Alligators/Pow-Wow), Vic LAURENS (Les Vautours), Jean VEIDLY (Les Pirates).



Douglas DELANNOY



Alain JORIS



Laétitia MALEKI



PUSSYCAT



Tony D'ALBEY et Jeannot CIRILLO, (ex- Socquettes Blanches).







Une soirée en 3 Sets qui débute à 21H30.

Nous en parlerons !











LE MERIDIEN ETOILE



Jazz Club







Réservations: 01 40 68 30 42











Robert BONNARDOT









Copyright Robert Bonnardot - Janvier 2017



Rédigé le 03-01-2017 à 03-01-2017 par SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).

Document sans titre