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SILVèRE BéNALIOUA-DESCHAMPS > PIPOLE & PIPLETTE > LES BONS VOEUX 2017 !!!!
TRES BELLE ANNEE 2017 A VOUS TOUS!!!
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Affiche
: MAGNIFIQUE ANNEE 2017 A VOUS TOUS!!!!
2017 SERA L'ANNEE DES NOMBREUSES COMMEMORATIONS PIPOLE!!! - SILVERE (Yvelines Radio).
JE VOUS SOUHAITE UNE TRES BELLE ANNEE 2017 REMPLIE DE COMMEMORATIONS PIPOLE !!!!
DALIDA, ELVIS PRESLEY, FRED CHICHIN, MARIA CALLAS ET BIEN D'AUTRE SERONT A L'HONNEUR EN CETTE ANNEE 2017 PAR LEUR DISPARITION EN 1977 1987 1997 ET 2007!!!
ALORS BONNE ECOUTE ET ENCORE UNE TRES TRE TRES BELLE ANNEE 2017 SUR YVELINES RADIO 88.4 EN FM!!!!!
BIIIZ . SILVERE
FACEBOOK: SILVERE ALBERIC DESCHAMPS
Rédigé le 02-01-2017 à 02-01-2017 par
SILVERE
(Yvelines Radio).
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