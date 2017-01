Pub





TRES BELLE ANNEE 2017 A VOUS TOUS!!!















2017 SERA L'ANNEE DES NOMBREUSES COMMEMORATIONS PIPOLE!!! - SILVERE (Yvelines Radio).



DALIDA, ELVIS PRESLEY, FRED CHICHIN, MARIA CALLAS ET BIEN D'AUTRE SERONT A L'HONNEUR EN CETTE ANNEE 2017 PAR LEUR DISPARITION EN 1977 1987 1997 ET 2007!!!



ALORS BONNE ECOUTE ET ENCORE UNE TRES TRE TRES BELLE ANNEE 2017 SUR YVELINES RADIO 88.4 EN FM!!!!!



BIIIZ . SILVERE



FACEBOOK: SILVERE ALBERIC DESCHAMPS



Rédigé le 02-01-2017 à 02-01-2017 par SILVERE (Yvelines Radio).

