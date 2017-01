RAMBOUILLET > RENCONTRE AVEC LA MUSIQUE



Nous explorons divers aspects de l'expression musicale... - Pierre MINVIELLE SEBASTIA (Yvelines Radio).



Catherine Ribeiro est une actrice et chanteuse française d'origine portugaise, née le 22 septembre 1941 à Lyon. Elle commence à chanter dans les années 1960. En 1970, elle crée le groupe Alpes avec Patrice Moullet. Les albums réalisés avec ce groupe sont considérés aujourd'hui comme ce qui se faisait de plus libre et de plus intense en France dans la musique rock du début des années 1970. Elle a été qualifiée également de « grande prêtresse de la chanson française ». Elle s'est installée dans les Ardennes dans les années 1980.



Rédigé le 01-01-2017 à 01-01-2017 par Pierre MINVIELLE SEBASTIA (Yvelines Radio).

