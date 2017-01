RAMBOUILLET > LES TALENTS DU JAZZ !



LES TALENTS DU JAZZ

















Voyage sonore au pays du jazz et de ses influences... - Pierre MINVIELLE SEBASTIA (Yvelines Radio).



Chesney Henry Baker, Jr. dit « Chet Baker », né à Yale (Oklahoma, États-Unis) le 23 décembre 1929 et mort à Amsterdam (Pays-Bas) le 13 mai 1988, est un trompettiste, bugliste et chanteur de jazz américain. Sa famille s'installe en Californie en 1939. Chesney échange le trombone offert par son père contre une trompette. Il s'initie à la musique à Glendale (orchestre scolaire), puis se produit bientôt avec des orchestres de danse. Il se passionne surtout pour le saxophoniste Lester Young et ses suiveurs.



Rédigé le 01-01-2017 à 01-01-2017 par Pierre MINVIELLE SEBASTIA (Yvelines Radio).

