Lundi de 19h à 20h, mercredi de 7h à 8h et vendredi de 21h à 22h - KITSCH ET NET (Yvelines Radio).



Découvrez ou redécouvrez la musique kitsch, rétro, décalée proposée par notre équipe d’experts en kitschologie : Olivier, Frédérique, Julien & le Professeur Depuipeu.



Rejoignez-nous pour une heure de délires kitsch avec les Fatals Picards qui vont venir mettre le feu cette semaine dans notre émission ! Nous accueillerons en effet leur chanteur Paul et leur guitariste et bassiste Yves qui évoqueront la sortie le 14 octobre 2016 de leur nouvel album « Fatals Picards Country Club« , réalisé bien sûr avec leurs camarades Laurent à la guutare et Jean-Marc à la batterie et au chant !



Mais ça n’est pas tout : les chantres du rock humoristique, qui ont représenté la France à l’Eurovision en 2007, nous diront tout également de leur CD-DVD live intitulé « 14.11.14« , qui viebnt de sortir, et chanterons peut-être aussi quelques chansons en acoustique, qui sait ?



Retrouvez-nous lundi de 19h à 20h, mercredi de 9h à 10h, et vendredi de 21h à 22h, sur Yvelines Radio. Pour le meilleur et pour le rire…



Rédigé le 30-12-2016 par KITSCH ET NET (Yvelines Radio).

