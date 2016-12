Pub





En Janvier 2016, j'ai commencé l'année avec "A TORT ET A RAISON", toujours à l'affiche au Théâtre HEBERTOT.



Jusqu'au 2 Janvier 2017.



Avec: Michel BOUQUET, Francis LOMBRAIL, Juliette CARRE, Margaux VAN DEN PLAS, Damien ZANOLY et Didier BRICE. (Molière 2016 du meilleur comédien, dans un second rôle).



Dimanche à 18H00



Lundi à 20H00



Durée: 1H45



THEÂTRE HEBERTOT - 01 43 87 23 23







Avec cette première pièce et la dernière, je suis allé en applaudir 304.



On me demande parfois, si je ne suis pas lassé d'aller chaque soir au Théâtre. Non, et que ce soit dans une salle de cinquante ou deux milles places, le plaisir est le même, quand ceux qui sont sur scène, se sont donnés du mal, pour séduire un public.



A ma connaissance, seul le "Piccolo teatro", rue de la Gaîté a fermé ses portes, alors que cinq ou six nouvelles salles se sont ouvertes.

La dernière en date: "LE NEZ ROUGE", à l'initiative de Gérald DAHAN.



D'autres ont changé de propriétaire, et certains cherchent à en acquérir.





J'ai terminé 2016, avec LE CIRQUE LE ROUX



"THE ELEPHANT IN THE ROOM"

Jusqu'au 14 Janvier 2017



Du Mercredi au samedi à 19H00



Durée: 1H15



BOBINO - 01 43 27 24 24







J'ai vu en:



2014 - 279 pièces



2015 - 285 pièces



2016 - 304 pièces.







Bravo à tous les comédiens et ceux qui les entourent de



leur travail , Mise en scène; Costumes; Décors; Lumières, etc... Et merci à tous les spectateurs de venir rêver...







En route, pour 2017 !!!



Robert BONNARDOT









Copyright Robert Bonnardot - Décembre 2016







Rédigé le 24-12-2016 par SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).

