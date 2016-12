Pub





KITSCH ET NET VOUS PROPOSE UN NOëL INDIEN... AVEC RASHMI KANT !

















Lundi de 19h à 20h, mercredi de 7h à 8h et vendredi de 21h à 22h - KITSCH ET NET (Yvelines Radio).



Découvrez ou redécouvrez la musique kitsch, rétro, décalée proposée par notre équipe d’experts en kitschologie : Olivier, Frédérique, Julien & le Professeur Depuipeu.



Rejoignez-nous pour une heure de délires kitsch avec cette semainun Noël original que nous vous proposons pourqu’il vous emmène tout droit vers…l’Inde ! Nous vous offrons en guise de cadeau un live marquant de cette année 2016 : celui du chanteur franco-indien Rashmi Kant à la voix, à la guitare et aux sons éléctroniques !



Il s’agit d’un petit avant-goût avant de découvrit son nouveau spectacle en 2017, mais aussi son album « Fils de l’Himalaya« , toujours disponible ! Dépaysement et spiritualité garanties.... Et Rashmi peut également venir jouer et apporter un peu d'Inde chez vous... n'hésitez pas à le contacter pour un moment inoubliable !



