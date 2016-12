Pub





THEATRE > SORTIES à PARIS



THE ELEPHANT IN THE ROOM BY LE CIRQUE LE ROUX















Télécharger le PodCast "THE ELEPHANT IN THE ROOM by LE CIRQUE LE ROUX" Affiche

Jusqu'au 14 Janvier 2017 - SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).



Une salle archi-pleine, première surprise.



Et cela commence par un générique sur un écran, façon film noir américain, se déroulant dans les années 30.



On comprend vite que ce sont les noces de Miss Betty, et que rien ne va être simple.



On se retrouve dans un grand salon, et tout va évoluer, les tableaux vont changer de personnages, les lustres dégringolent par dizaines du haut des cintres.



"LE CIRQUE LE ROUX presents: THE ELEPHANT IN THE ROOM", lit-on sur l'écran.



Une façon originale de mêler le cirque au théâtre, dans une Mise en Scène de Charlotte SALIOU.



Sur scène, ce sont tous des acrobates de grand talent, dont le travail est basé sur la force athlétique et l'esthétisme.



Ils sont quatre:



Grégory ARSENAL



Philippe ROSENBERG



Yannick THOMAS; Ces trois-là ont été formés à l'Ecole Nationale du Cirque de Montréal.

Il y a aussi Lolita COSTET, une jeune femme élastique, née à Clermont-Ferrand.



C'est son Grand-Père qui lui a fait aimer le cirque. Elle est très émouvante.



Ces quatre là, nous emmènent dans une histoire, au milieu de numéros fantastiques.



La Musique originale est de Alexandra STRELISKI, et il y a un peu de George GERSHWIN.



Des costumes remarquables et remarqués de Emily OCKENFELS et Grégory ARSENAL. ( Le dossier de presse mentionne aussi Clarisse BAUDINIERE. ?)



Chorégraphie et Claquettes: Brad MUSGROVE



Lumières: Hervé DILE



Un spectacle éblouissant, avec peu de dialogues, il va pouvoir tourner dans le monde entier. Venez vite le découvrir à Paris !!!







Durée: 1H15







Jusqu'au 14 janvier 2017

Du Mercredi au Samedi à 19H00



Pour renseignements: www.lecirqueleroux.com







THEÂTRE DE BOBINO



01 43 27 24 24











Robert BONNARDOT







Du Mercredi au Samedi à 19H00



Pour renseignements: www.lecirqueleroux.com







THEÂTRE DE BOBINO



01 43 27 24 24











Robert BONNARDOT











Copyright Robert Bonnardot -Décembre 2016



Rédigé le 23-12-2016 à 23-12-2016 par SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).

Document sans titre





>> Tous les articles >>