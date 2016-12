Pub





Nous explorons divers aspects de l'expression musicale...



Abir Nehme excelle dans l’art de chanter le répertoire religieux d’origine maronite, byzantin ou syriaque. Sobre et touchante, portée par une foi personnelle, Abir Nehme revivifie les racines de ces mélodies antiques. Animé par la mémoire extrêmement vive d’un Proche-Orient biblique, son chant conjugue passé et présent et puise dans une liturgie sacrée et contemplative. Sa voix claire, limpide et aérienne survolera gracieusement les vitraux lumineux de l’Abbatiale, laissant notre esprit errer sur les hautes cimes de nos pensées. Poèmes lyriques d’inspiration religieuse, liturgique, spirituelle ou tout simplement humaine, les chants orientaux puisent leur essence dans les thèmes musicaux les plus anciens du chant traditionnel judaïque, byzantin ou syriaque et dans les plus subtiles des échelles musicales de la musique sacrée classique arabe.









Rédigé le 23-12-2016 à 23-12-2016 par Pierre MINVIELLE SEBASTIA (Yvelines Radio).

