RAMBOUILLET > LES TALENTS DU JAZZ !



LES TALENTS DU JAZZ

















Voyage sonore au pays du jazz et de ses influences... - Pierre MINVIELLE SEBASTIA (Yvelines Radio).



Aziza Mustafa Zadeh (en azéri : Əzizə Mustafazadə) - est une chanteuse et pianiste de jazz azérie née le 19 décembre 1969 à Bakou (Azerbaïdjan). Elle réside aujourd'hui à Mayence, en Allemagne. Née en 1969 dans une famille de musiciens. Son père, le pianiste et compositeur Vaguif Mustafazade est célèbre pour avoir créé le mugham-jazz fusion, un mélange de jazz et de mugham (musique traditionnelle azerbaïdjanaise). Sa mère, Elza Mustafazade, a reçu une éducation classique de chanteuse d’opéra en Géorgie.







Rédigé le 23-12-2016 à 23-12-2016 par Pierre MINVIELLE SEBASTIA (Yvelines Radio).

