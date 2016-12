Pub





Une très bonne soirée !!!



Ce spectacle, c'est une vraie bonne surprise.



Je pouvais m'attendre à une énième affiche sur MOLIERE, comme on en voit trop sur Jean de la Fontaine.



Et là, c'est un vrai bonheur. Il faut en parler et le découvrir très vite.



Molière est à son bureau, il écrit LE MALADE IMAGINAIRE... Et débarquent des importuns, tous de ses personnages de comédie, à se plaindre du rôle que l'auteur a imaginé pour eux.



MOLIERE, c'est l'auteur de la pièce et le Metteur en Scène, il s'appelle Jean GALABRU.



Bien souvent le jeu et les intonations de son papa, mais il est excellent.



Il y a Nadine CAPRI, la merveilleuse comédienne, si souvent partenaire de Michel GALABRU.



Ce soir, il y avait aussi Philippe SABLAYROLLES, du talent, qui joue en alternance avec Bruno GOUERY.



Pierre ARDANT, était là, un jeu très assuré et il joue en alternance avec Lilian DEGREVE.

Nathalie BERGER, pleine de charme et Marie MANSOUR, un tempérament à suivre ! Un nom à retenir !



Toute la distribution est éblouissante.



Une très agréable soirée.







Durée: 1H10







Mardi à 18H00



Mercredi à 19H45



Dimanche à 18H15







Représentations supplémentaires:



Mardi 27 Décembre à 18H00



Samedi 31 Décembre à 16H30







THEÂTRE DE LA COMEDIE ST MICHEL



01 55 42 92 97



Robert BONNARDOT













