Un spectacle à encourager !!! - SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).



Dans ce même théâtre, j'avais vu la talentueuse Hélène SERRES, devenue comédienne et toujours médecin.



Il y a aussi l'avocate, Caroline VIGNEAUX, le fiscaliste François-Xavier DEMAISON, etc..



Si tous les chemins mènent à Rome, beaucoup de professions bifurquent vers le Théâtre.



Dorothée DEVRON, fait référence à Albert Londres au nom duquel un journaliste reçoit un Prix chaque année, je connais bien l'un des lauréats.



Le spectacle écrit et joué par Dorothée DEVRON, fourmille de personnages savoureux, mais il est mal ficelé.



Cela manque vraiment d'une Mise en scène, il y a tous les éléments, mais ils ne sont pas dans le bon ordre.



Il faut venir l'applaudir et laisser des avis sur les réseaux sociaux. Il faut qu'elle persévère, et qu'elle soit encouragée !!!



Le titre du spectacle... Plus long, il n'y avait que Jean Yanne.







Un très beau dessin d'Aurélie de la Pontais, pour illustrer le Flyer.







Durée: 1H10

Le Mardi à 20H00







THEÂTRE DE DIX HEURES



01 46 06 10 17











