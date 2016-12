Pub





JAY KYNESIOS > UNE HEURE AVEC



UNE HEURE AVEC..." JAY KYNESIOS















Télécharger le PodCast "UNE HEURE AVEC..." JAY KYNESIOS" Affiche

François Joyeux reçoit cette semaine dans " Une Heure Avec..."l' hypno-mentaliste Jay Kynesios pour son spectacle "Perception, Le pouvoir du subconscient" spectacle qu'il joue du mardi au samedi à 20h à La Grande Comédie à Paris. - François JOYEUX (Yvelines Radio).





Jay Kynesios dans Perception, Le pouvoir du subconscient







On n'utiliserait que 10% des capacités de notre cerveau..." Quelles seraient nos aptitudes si on en utilisait beaucoup plus ?



Jay Kynesios nous plonge dans l'univers du mentalisme et de l'hypnose en nous faisant découvrir les pouvoirs insoupçonnés de notre subconscient.

Participez à des expériences étonnantes de télépathie, d'influence mentale, de prédiction et d'hypnose.



Un spectacle interactif qui mêle mystère et humour tout en nous faisant découvrir des fonctionnements méconnus de notre cerveau .





Auteur : Jay Kynesios

Artiste : Jay Kynesios





Jay kynesios dans perception, le pouvoir du subconscient



La Grande Comédie - Salle 2 75009 Paris

du mercredi 21 décembre 2016

au samedi 4 mars 2017







https://www.billetreduc.com/169089/evtbook.htm



Rédigé le 20-12-2016 à 20-12-2016 par François JOYEUX (Yvelines Radio).

Document sans titre





>> Tous les articles >>