BRASSEUR ET LES ENFANTS DU PARADIS















Un très joli spectacle ! - SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).



C'est une merveilleuse idée que Alexandre BRASSEUR a eu.



Daniel COLAS, l'a écrite et mise en scène, assisté de Stéphanie FROELIGER.



Nous sommes en Provence, à Tourrettes-sur-Loup dans le Prieuré des Valettes.



Marcel CARNE, Jacques PREVERT, Alexandre TRAUNER et Joseph KOSMA, travaillent sur LES ENFANTS DU PARADIS, qui devait s'appeler "Les Funambules".



Pierre BRASSEUR, nous parle de cette époque, il évoque ARLETTY et Jean-Louis BARRAULT.



Comme bon sang ne peut mentir, de temps à autre, du profil droit, sous une certaine lumière, Alexandre ressemble beaucoup à son illustre Grand-Père.



Quand j'ai dit, cet après-midi, à mon ami Paul Léderman le spectacle que j'allais voir, il m'a raconté sa rencontre avec Pierre Brasseur, à La Cloche d'Or, célèbre restaurant de Pigalle.



Alexandre BRASSEUR est émouvant, et on le suit pas à pas



Un très beau moment de théâtre, au bord des souvenirs de chacun.

Avec Cléo SENIA, belle et sans un son.







Décor: Jean HAAS



Costumes: Daniel VUILLERMOZ



Lumières: Kevin DAUFRESNE



Musiques: Stéphane GREEN et Eric MARCHAND



Vidéo: Olivier BEMER.







Durée: 1H10







Du Mercredi au Samedi à 19H00 ou 21H00 (vérifiez l'horaire sur le site du Théâtre).



Le Samedi à 17H00



Le Lundi à 20H00



Le Dimanche à 16H00







THEÂTRE DU PETIT ST-MARTIN



01 42 08 00 32





Robert BONNARDOT













Copyright Robert Bonnardot - Décembre 2016





Rédigé le 20-12-2016 à 20-12-2016 par SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).

