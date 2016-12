Pub





CUVEE SPECIALE PAR CHANSON PLUS BIFLUOREE















CUVEE SPECIALE par CHANSON PLUS BIFLUOREE

Un véritable moment de bonheur partagé... - SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).



Il y a tout juste un an, dans le même théâtre, je suis venu voir "25 ans et des brouettes", et aujourd'hui c'est "Cuvée Spéciale".



Beaucoup de nouveautés et des incontournables qu'une grande partie de la salle connait par coeur.



En 1985, dans un Cabaret à Montpellier qui pratiquait le "radio-crochet", une paire de duos se présente... Ils seront donc quatre à devenir CHANSON PLUS BIFLUOREE.



Robert FOURCADE, n'est plus et n'a pas été remplacé.



Alors, depuis longtemps maintenant, ce trio fait succès dans tous les Festivals.



Ce sont les fils spirituels des Frères Jacques, dont le dernier membre vient de nous quitter.



Un spectacle sympathique, qui remplit la salle, de belle humeur, et un petit peu d'humour ne peut pas nuire...



Allez donc applaudir: Michel PUYAU, Sylvain RICHARDOT et Xavier CHERRIER.







Le Mise en Scène est - comme toujours - de Marinette MAIGNAN;







Lumières: Julien ULLMANN

Son: Jean-Pierre MATHIEU











Durée: 1H35







Du Jeudi au Samedi à 20H45



Matinée le Dimanche à 16H00







THEÂTRE LA BRUYERE



01 48 74 76 99







Robert BONNARDOT











Copyright Robert Bonnardot - Décembre 2016



Rédigé le 19-12-2016 à 19-12-2016 par SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).

