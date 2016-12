Pub





Lundi de 19h à 20h, mercredi de 7h à 8h et vendredi de 21h à 22h - KITSCH ET NET (Yvelines Radio).



Découvrez ou redécouvrez la musique kitsch, rétro, décalée proposée par notre équipe d’experts en kitschologie : Olivier, Frédérique, Julien & le Professeur Depuipeu.



Rejoignez-nous pour une heure de délires kitsch avec cette semaine, en attendant que le Père Noël arrive, de quoi affiner nos jolies barbiches tout en écoutant notre prochaine émission avec nos invités : le Barber Shop Quartet !



Nous recevons en effet deux membres éminents de ce quatuor déjanté qui occupe le théâtre de l’Archipel de Paris du jeudi au samedi jusqu’au 14 janvier : son baryton Xavier Vilsek et son alto France Turjman… Souvenirs, délires et poilade mais tout en harmonie seront au programme de notre émission, toput comme de leur « Troisième Opus« , un spcetacle que toute l’équipe de Kitsch et Net vous reconmmande chaleureusement !



Pour l’occasion, nous reviendrons également sdans notre Tandem sur les « chanteurs-barbiers » : « le Barbier de Séville » par Marcel Amont et celui de …Belleville campé avec humour par Serge Reggiani…



Et dans notre VidéoKITSCH, nous rezviendrons sur une sitcon drôle et intelligente qui a marqué les années 90 sur TF1 : « Jamais deux sans toi…t« , avec en vedette, entre autres, Astrid Veillon et Laurent Violet… mais aussi, dans un rôle particulièrement savoureux, l’un de nos invités Xavier… qui est donc passé par le petit écran avant d’éblouir les scènes de France avec ses trois camarades !



Retrouvez-nous lundi de 19h à 20h, mercredi de 9h à 10h, et vendredi de 21h à 22h, sur Yvelines Radio. Pour le meilleur et pour le rire…



