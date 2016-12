Pub





TOP 10 DES PIèCES à VOIR PENDANT LES FêTES DE FIN D'ANNéE !!!















Comme chaque année, à l'occasion des Fêtes, je publie le TOP 10 des pièces à voir à PARIS.



Vous pouvez trouver la critique de chacune d'entre elles, sur mon Blog, et même en découvrir d'autres...



En Décembre 2016, je vous conseille:







1- EDMOND au Théâtre du Palais Royal



2- LA DAME BLANCHE au Théâtre de la Renaissance



3- LES FRANGLAISES à Bobino



4- COUSINS COMME COCHONS au Théâtre Le Splendid



5- VENISE N'EST PAS EN ITALIE au Théâtre des Béliers Parisiens



6- BIGRE au Théâtre Tristan-Bernard



7- A TORT ET A RAISON au Théâtre Hébertot



8- LES FAUX BRITISH au Théâtre Saint-Georges



9- LE PORTRAIT DE DORIAN GRAY à La Comédie des Champs-Elysées



10- OUI au Théâtre Edgar.







Bonnes Fêtes à tous et de bonnes soirées au Théâtre !!!







Robert BONNARDOT













