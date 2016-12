THEATRE > SORTIES à PARIS - 2



La version théâtrale de Garde à Vue - SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).



"Désigné Coupable", c'est une adaptation théâtrale de Frédéric BOUCHET, d'après l'oeuvre de John WAINWRIGHT ("Brainwash"), qui a déjà servi de thème, pour les films "Garde à Vue" et "Suspicion".



La Mise en Scène est de Yann CHEVALIER avec la collaboration de David BARROUCK.



Sur scène: Thierry de PINA, Maxime PROUST, Camille MUTIN et Jean-Michel BAZIN.



J'ai eu de très bons échos de ce spectacle.







Durée: 1H20











Jusqu'au 28 Janvier 2017







Vendredi et Samedi à 21H30







AKTEON THEÂTRE



01 43 38 74 62









Robert BONNARDOT







Copyright - Robert Bonnardot - Décembre 2016



