SUPER MADO AUX FOLIES BERGERE















Télécharger le PodCast "SUPER MADO aux FOLIES BERGERE" Affiche

Le nouveau spectacle de Mado la Niçoise - SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).



On connait l'histoire de Noëlle PERNA, née en Algérie, se retrouvant par la force des choses, à Nice.



Ses parents ont un café, elle y fera ses premières prestations.



C'est l'exemple même du bouche à oreille constructif, et cette jolie femme du midi est devenue "MADO LA NICOISE".







Elle nous présente son dernier opus: "SUPER MADO". Elle est bien dans le chauv-bizz et son reproducteur veut lui imposer un spectacle visuel... Alors entre un numéro de ruban et deux cerceaux, il faut bien qu'elle parle un peu à vous "Messieurs-Mesdames".



Un vocabulaire qui lui est très personnel et dans lequel son public, très fidèle, se reconnait.







Les textes sont de Noëlle PERNA et de Richard CHAMBRIER.







SUPER MADO, est à l'affiche pendant la durée des Fêtes de fin d'année, et un peu après.







Durée: 1H20



Du 15 au 31 Décembre 2016



Du 05 au 08 Janvier 2017







Du Jeudi au Samedi à 19H00



Matinée le Dimanche à 17H30







THEÂTRE LES FOLIES BERGERE



01 44 79 98 60







Robert BONNARDOT











Copyright Robert Bonnardot - Décembre 2016



Rédigé le 17-12-2016 à 17-12-2016 par SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).

