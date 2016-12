Pub





FAUST TRADUCTION DE GéRARD DE NERVAL















Une mise en scène dynamique et moderne !!! - SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).



Un très joli spectacle, et même si on sait tout de l'intrigue depuis l'enfance, Ronan RIVIERE en a fait une adaptation très moderne.



On s'étonne aussi que la traduction de Gérard de NERVAL, soit tellement dans le temps.



Ronan RIVIERE signe la Mise en Scène, assisté de Lucile DELZENNE.



Il est aussi dans la distribution. Ronan Rivière, on se souvient de lui pour "Le Revizor"et "Monsieur Molière".



Jean BAILLY, signe une nouvelle fois la musique. Il est au piano, en alternance avec Olivier MAZAL.



Sur scène:



Ronan RIVIERE: (Méphistophélès)



Jean-Benoît TERRAL: (Faust âgé)



Laura CHETRIT: (Marguerite)



Romain DUTHEIL ou Anthony AUDOUX: (Faust Jeune)



Jérôme RODRIGUEZ ou Olivier LUGO: (Wagner)



Aymeline ALIX: (Marthe)

Scénographie: Antoine MILIAN



Lumières: FANTÔME



Costumes: Corinne ROSSI







Un décor tout en bois, en marches et traverses, qui s'articule, s'emboîte, s'unit et se sépare.



Il participe efficacement au dynamisme de la Mise en Scène.







Durée: 1H25







THEÂTRE LE RANELAGH



Robert BONNARDOT









Copyright Robert Bonnardot - Décembre 2016



