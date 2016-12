Pub





MOLIERE DU MEILLEUR SPECTACLE MUSICAL 2016 LES FIANCES DE LOCHES















Du pur bonheur !!! - SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).



Quand on aime, on ne compte pas, alors même si je suis tombé sous le charme de ces FIANCES de LOCHES en 2014, j'ai revu le spectacle en 2015, et je viens de le revoir avec le même plaisir.



Je vais l'inscrire au TOP 5 des pièces à ne pas manquer pendant les fêtes.



MOLIERE 2016 du meilleur spectacle musical.



D'après Georges FEYDEAU et Maurice DESVALLIERES.



Musique et Mise en Scène: Le talentueux touche à tout, Hervé DEVOLDER;



Adaptation et Paroles: Jacques MOUGENOT, ("L'affaire Dussaert" ou "Le Cas Martin Piche").



Une distribution idéale:



Adrien BIRY-VICENTE



Guillaume BOUCHEDE



Arnaud DENISSEL



Hervé DEVOLDER



Fabrice FARA



Clara HESSE

Patrice LATRONCHE



Miléna MARINELLI



Jacques MOUGENOT



Claudine VINCENT



Séverine VINCENT.



Certains sont en alternance.







Orchestre et choeurs:



Marianne DEVOS au violon.



Thierry BOULANGER ou Daniel GUET au piano.



Benoît DUNOYER DE SEGONZAC à la contrebasse.







Décor: Jean-Michel ADAM



Costumes: Jean-Daniel VUILLERMOZ



Lumières: Denis KARANSKY

Ce spectacle est une pure merveille de fraîcheur, de talent et de joie de vivre. On quitte la salle, le sourire aux lèvres !







Une totale réussite !!!







Jusqu'au 8 Janvier 2017







Du Mardi au Samedi à 20H30



Matinée le Dimanche à 16H00







THEÂTRE DE LA MICHODIERE



01 47 42 95 22







Robert BONNARDOT











Copyright Robert Bonnardot - Décembre 2016



Rédigé le 15-12-2016 à 15-12-2016 par SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).

