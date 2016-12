Pub





THEATRE > SORTIES à PARIS



POLITIC CIRCUS DE ET PAR PAUL DUREAU















Télécharger le PodCast "POLITIC CIRCUS de et par Paul DUREAU" Affiche

21ans, le plus jeune chansonnier ! - SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).



Cela fait plusieurs mois que je voyais Paul DUREAU, sur des photos prises à l'occasion de manifestations organisées par mon ami François Deblaye.



Je l'avais remarqué, car il me faisait penser à Thierry le Luron, que j'ai connu en 1970, avant qu'il soit célèbre, et déjà toujours tiré à quatre épingles.



En allant voir "LES PRIMATES DES PRIMAIRES", j'ai vu son flyer, et à la fin du spectacle Jacques MAILHOT a parlé de lui, comme étant le plus jeune chansonnier.



Effectivement, il a le ton et la musique des phrases de Jean AMADOU - que j'ai aussi très bien connu - La même structure de conteur, avec l'art de la chute.



Ce garçon, au physique sans âge, a 21 ans, et il en aura l'air longtemps.



Son spectacle s'appelle POLITIC CIRCUS, et il a tout à fait sa place sur la scène du Théâtre des 2 Ânes.



C'est le petit fils de Robert ROCCA ou de Jacques GRELOT.



Le seul point faible, c'est une courte séquence, avec de très vieilles blagues trop connues et qui sortent du contexte.



Il chante bien, fait de bonnes imitations.

Paul DUREAU, a tout un avenir devant lui, à suivre !!!







Durée: 1H30







Le Dimanche à 18H00



Et le Lundi à 20H30







THEÂTRE DES 2 ÂNES



01 46 06 10 26







Robert BONNARDOT













Copyright Robert Bonnardot - Décembre 2016





Rédigé le 13-12-2016 à 13-12-2016 par SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).

Document sans titre





>> Tous les articles >>