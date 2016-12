Pub





RELATIONNEL ET EMOTIONNEL > AU COEUR D'UN ENTREPRENEUR



DéCOUVRIR VANA ELLIS















Télécharger le PodCast "Découvrir Vana Ellis"

« Au Cœur d'un Entrepreneur » met en lumière un chef d'entreprise à travers son parcours de vie, ses compétences, sa personnalité - Mary-Anne ERARD (Yvelines Radio).



"Au Cœur d\'un entrepreneur" est une émission préparée et animée par Mary-Anne Erard.



Mary-Anne Erard est magnétiseuse et coach relationnel. Son cœur de métier est d’accompagner les professionnels et les particuliers pour leur permettre d’Oser, Bâtir et Briller. Mary-Anne Erard aide les personnes à transformer leur relationnel et émotionnel en atouts majeurs.



L'invité de l'émission, Vana Ellis est fondatrice et dirigeante de B’Libre, un espace de coworking à Guyancourt. La décoration et l’agencement de cet espace de travail invitent autant à l’accueil, à la convivialité et au partage d’idées qu'au calme, à la concentration et à la discrétion. Pour Vana Ellis, ses membres sont avant tout des partenaires.



relationneletperformance.weebly.com etresoi.weebly.com





Rédigé le 12-12-2016 à 12-12-2016 par Mary-Anne ERARD (Yvelines Radio).

Document sans titre





>> Tous les articles >>