Pub





THEATRE > SORTIES à PARIS



LEGENDE à LA FOLIE THEÂTRE















Télécharger le PodCast "LEGENDE à LA FOLIE THEÂTRE" Affiche

Vnez les encourager !!! - SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).



C'est curieux le nombre de spectacles qui se réfèrent à Monty Python? Et bien souvent, à tort.



Les TRIMARRANTS ne sont pas obligatoirement les plus éloignés de l'idée, mais il faudrait oublier cette accroche, elle ne correspond pas à leur "pièce".



Leur spectacle est sympathique, trop long à démarrer, Jérôme CÔME mène la barque avec talent, et semble tirer les deux autres - Jo FREEMAN et Félix DEBARRE - vers le haut !



Pour que l'absurde séduise au Théâtre, il faut qu'il soit bien écrit, et il y a encore du travail... Cela ressemble plus à un spectacle de rue, où l'on rit des situations, sans trop faire attention au texte...



Devant moi, des gens riaient aux éclats.



Il faut venir les voir et leur donner l'ambition de faire un travail plus soigné.



"Un chevalier banal, cherche à sauver une princesse enfermée dans la tour du château, par une marâtre bon teint..."



Une réalisation de La Compagnie Les Tombés de la Nuit.







Jusqu'au 29 Janvier 2017



Vendredi, et Samedi à 20H00



Matinée le Dimanche à 18H30







A LA FOLIE THEÂTRE



01 43 55 14 80















Robert BONNARDOT













Copyright Robert Bonnardot - Décembre 2016



Rédigé le 12-12-2016 à 12-12-2016 par SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).

Document sans titre





>> Tous les articles >>