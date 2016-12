Pub





Lundi de 19h à 20h, mercredi de 7h à 8h et vendredi de 21h à 22h - KITSCH ET NET (Yvelines Radio).



Découvrez ou redécouvrez la musique kitsch, rétro, décalée proposée par notre équipe d’experts en kitschologie : Olivier, Frédérique, Julien & le Professeur Depuipeu.



Rejoignez-nous pour une heure de délires kitsch avec cette semaine comme invitée la chanteuse tchèque Eva Cendors (qui est aussi comédienne) est en effet l’invitée de notre émission cette semaine !



Nous vous ferons découvrir son premier album « Mirages« , sorti mi-novembre, dans lequel elle chante en Français, Anglais…et Tchèque naturellement ! Après un premier EP qui mêlait déjà des univers folk mais aussi slave voire celtique, elle poursuit son voyage plein d’émotions diverss… comme des « montagnes russes » !



Au programme également, un tandem « Président » pour tous ceux qui chassent…la place de François Hollande, les rapports troubles entre la chanson francophole et… Fidel Castro, et une VidéoKITSCH qui vous fera bouger !



Nous reviendrons en effe,t sur l’un des clips mythiques et post-disco du groupe Blondie : « Call Me« , où le film de vacances joyeux de Debbie Harry et sa bande à New-York…



Retrouvez-nous lundi de 19h à 20h, mercredi de 9h à 10h, et vendredi de 21h à 22h, sur Yvelines Radio. Pour le meilleur et pour le rire…



Et pour poursuivre l'aventure, rendez-vous aussi sur notre site:



http://www.kitschetnet.fr



Rédigé le 11-12-2016 par KITSCH ET NET (Yvelines Radio).

