QUINTESSENCE PAR LE CIRQUE ALEXIS GRÜSS















Un spectacle qui réunit toutes les générations ! - SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).



QUINTESSENCE, c'est la 43ème création du Cirque Alexis GRÜSS.



En 2011, j'avais vu EMPREINTES, un hommage aux parents de Alexis Grüss, Maud et André.



J'avais aimé SYLVIA en 2013, hommage à Sylvia Montfort.



2014, Pégase et Icare, avec l'arrivée de la Compagnie des Farfadais.



Les mêmes en 2015, et en 2016, QUINTESSENCE.



Un spectacle mis en scène par Stefan GRÜSS et Stéphane HAFFNER, pour les Farfadais.



L'orchestre est toujours sous la direction de Sylvain ROLLAND, talentueux batteur.



Dans ce spectacle, l'argumentaire est qu'il faut sauver Pégase, le cheval ailé. Pour ce faire, Joseph, fils de Belléraphon, doit accomplir une mission et récupérer un peu de chacun des éléments. L'air, La terre, le feu et l'eau.



Et s'enchainent les numéros de la famille Grüss, ils sont équestres et jongleurs, tandis que les Farfadais sont acrobates.



Le sourire le plus lumineux et charismatique du spectacle est celui de Maud FLOREES, née Grüss.

Alexis GRÜSS est toujours très applaudi, mais au royaume de cette famille, il ne faudrait pas que Stefan en soit Le Prince Charles. Il serait temps de le retrouver très vite en maître de cérémonie.







Une soirée qui enchante toutes les générations. 20 artistes, 40 chevaux.







Durée: 2H30 avec entracte.







Jusqu'au 19 février 2017 à Paris.



(Ensuite tournée dans tous les Zéniths de France).







CIRQUE ALEXIS GRÜSS



Porte de Passy - Pelouse de St Cloud - Face au Café du Bois.



01 45 01 71 26















Robert BONNARDOT











Copyright Robert Bonnardot - Décembre 2016



Rédigé le 11-12-2016 à 11-12-2016 par SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).

