"PLACE DAUPHINE" DE MÉLANIE RODRIGUES















"PLACE DAUPHINE", est une pièce écrite et mise en scène par Mélanie RODRIGUES.



Damien JOUILLEROT, que j'avais applaudi dans "Le Carton", est Romain.



Kenny DOUALA, est Erwan.



Adeline RIFFAULT-GUYOT, est La jeune femme.







Je n'ai pas vu la pièce, représentation annulée due à l'absence d'un comédien.



Le dossier de presse dit: " Place Dauphine, parle de l'humain et de ses faiblesses, de sa difficulté à communiquer...



... Le texte de Place Dauphine, oscille en permanence entre émotion et humour."



Assistante à la Mise en Scène et créatrice des Costumes et accessoires: MICHELE.



Affiche: GIBUS.







Jusqu'au 8 Janvier 2017

Vendredi, Samedi: 20H30



Matinée Dimanche: 16H30







THEÂTRE LE GUICHET MONTPARNASSE



01 43 27 88 61







Robert BONNARDOT













Copyright Robert Bonnardot - Décembre 2016



Rédigé le 10-12-2016 par SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).

