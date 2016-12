Pub





LES BOBINES D'ARIANE AU THéâTRE DARIUS-MILHAUD















Affiche

Venez voir, ce qu'il en est !!! - SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).



"LES BOBINES d'ARIANE", une création de Julie Dodé et Anne Fontaine.



La Compagnie Prop'Saynètes a vu le jour en 2012, à vocation de devenir une troupe de Théâtre de Rue.



Et puis, une première pièce en 2014: "Les Prop'Epiques".







"LES BOBINES d'ARIANE", le dossier de presse dit que c'est l'histoire un peu vraie, surtout drôle de femmes qui se sont forgées à coups de balais."



Un préambule énigmatique ? Allez donc voir ce qu'il en est !



Sur scène, et en alternance:



Julie DODE



Anne FONTAINE



Aurore MEZIERES



Jessica NESMON



Lumières: Octavie LAFOSSE.







Jusqu'au 22 Décembre 2012



Le Jeudi à 21H15











Théâtre DARIUS-MILHAUD



01 42 01 92 26







Robert BONNARDOT











Copyright Robert Bonnardot - Décembre 2016



Rédigé le 09-12-2016 à 09-12-2016 par SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).

