A voir sans attendre !!! - SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).



J'ai vu, pour la première fois, LA DAME BLANCHE, le 1er octobre 2015, au Théâtre du Palais Royal.



Entre les deux représentations, j'ai vu 354 pièces.



Alors, quand Marie-Hélène BRIAN, l'attachée de presse de ce spectacle, m'a proposé une piqure de rappel, j'ai sauté sur l'occasion.



J'en ai profité pour y inviter Anne G., qui aime le Théâtre et l'Opéra.



Elle n'a pas boudé son plaisir !



J'avais gardé un bon souvenir de cette DAME BLANCHE, et des personnages croisés dans le théâtre, avant de prendre place dans la salle.



En 2015, je disais que: "Cette belle idée était une nouvelle prouesse de Sébastien AZZOPARDI et de Sacha DANINO, c'est indéniablement un spectacle qu'il faut voir



impérativement !!! ".



Je confirme, et en cette période de fêtes prochaine, c'est une affiche incontournable !!!



Une distribution, où tout le monde a une place importante:



L'excellent Arthur JUGNOT. (Malo)

Anaïs DELVA. (Alice et Nina) - Sans aucun doute deux rôles très lourds. Cette très jolie comédienne, doit être fatiguée, chaque soir.



Emma de BRAZEILLES. (Chloé et Rosalie)



Michèle GARCIA. (La vieille dame)



Réjane LEFOUL. (Céline)



Sébastien PIERRE. (Alex)



Benoît TACHOIRES. (Victor)



Il y a aussi Charline ABANADES, Vincent CORDIER et Jean-Baptiste DAROSEY.







La Mise en Scène est de Sébastien AZZOPARDI, assisté de Pierre HELIE.







Décors: Juliette AZZOPARDI



Costumes: Pauline YAOUA-ZURINI



Lumières: Philippe LACOMBE



Magie: KAMYLEON



Vidéo: Mathis DELFAU

Sculpture: Jean GODEMENT



Masques: Marion EVEN







Vous n'avez jamais vu, ce qui vous attend !!!







Durée: 2H00







Du Mardi au Samedi à 21H00



Matinée le Samedi à 17H00



Matinée le Dimanche à 16 H00







THEÂTRE DE LA RENAISSANCE



01 42 03 47 35











Robert BONNARDOT









Copyright Robert Bonnardot - Décembre 2016



Rédigé le 08-12-2016 à 08-12-2016 par SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).

