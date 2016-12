Pub





MILEVA EINSTEIN AU THéâTRE DE LA REINE BLANCHE















Habitué à applaudir Arnaud CERMOLACCE dans nombre de comédies, je me suis demandé ce qu'il faisait là?



La pièce prend rapidement un ton parodique, et rien n'est crédible!



Dans les premiers rangs, j'entendais des rires?



L'idylle supposée entre l'épouse de Albert Einstein et l'espion du Vatican, est une farce absolue.



La ribaude qui se fait prendre sur le sol de son salon à côté d'un cadavre, frise le ridicule.



Si l'auteur et metteur en Scène pensait faire sérieux, c'est raté.



Si l'idée est de nous emmener dans une farce, ce n'est pas tout à fait réussi.



Heureusement, cela ne dure que 1H05, je m'interroge sur l'intérêt de cette pièce, qui n'a pas vocation à être historique et tourne en ridicule, tous les personnages.



Un spectacle inclassable de Angelo CORDA, qui signe la Mise en Scène.

Marc-Henri LAMANDE, je l'avais adoré dans OCCUPE TOI d'AMELIE auThéâtre 14 et dans LE PERE GORIOT à l'Artistic Théâtre.



Je ne connaissais pas Aude KERIVEL ni Ambjörn ELDER.



Quant à Arnaud CERMOLACCE, il me tarde à le revoir dans ce qu'il sait le mieux faire, nous amuser !







Jusqu'au 31 décembre 2016







Mardi, Jeudi, Samedi à 19H00







THEÂTRE DE LA REINE BLANCHE



01 40 05 06 96





Robert BONNARDOT







Copyright Robert Bonnardot - Décembre 2016



Rédigé le 07-12-2016 à 07-12-2016 par SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).

