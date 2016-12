Pub





LES ENFERS > FULL METAL SHOW



RETROUVEZ EN PODCAST L'éPISODE DE DéCEMBRE!















Télécharger le PodCast "Retrouvez en podcast l'épisode de Décembre!"

L'émission 100% Metal d'Yvelines Radio - FULL METAL SHOW (Yvelines Radio).



L'émission de Décembre est désormais disponible en Podcast sur Yvelinesradio.com!



Elle sera également rediffusée tous les jeudi du mois de Décembre de 20H à 22H sur la fréquence FM 88.4.



Pour cette émission, retrouvez David Revan et Yos Deadman avec une Setlist de folie. Il y aura des nouveautés telles que Megadeth, Vimic, Cowards, Motograter et bien d'autres.



En partenariat avec Loud TV, nous avons rencontré Peter Tägtgren, leader de Pain, Hypocrisy et Lindemann pour une interview qui déménage!



David Jacquelin était aussi notre invité pour nous présenter la création de son studio proche de Versailles: REC'CORDES.



Ce studio devrait plaire à de nombreux métalleux du coin. Plus d'infos sur Reccordes.fr



Bien sur, comme pour chaque émission: Agenda des concerts, Méteo des sorties d'album et un titre Live culte pour clôturer cette soirée!

Invité(e)(s) au studio : DAVID JACQUELIN DE REC'CORDES, STUDIO ET MAGASIN DE MUSIQUE. Interviewé(e)(s) : PETER TäGTGREN DES GROUPES PAIN / HYPOCRISY ET LINDEMANN.



Rédigé le 06-12-2016 à 06-12-2016 par FULL METAL SHOW (Yvelines Radio).

Document sans titre





>> Tous les articles >>