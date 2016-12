Pub





PIERRE SANTINI > UNE HEURE AVEC



" UNE HEURE AVEC..." PIERRE SANTINI ( REDIFFUSION)















Télécharger le PodCast "" UNE HEURE AVEC..." PIERRE SANTINI ( REDIFFUSION)" Affiche

François Joyeux reçoit cette semaine dans " Une Heure Avec..." le comédien Pierre Santini à l'occasion de la sortie du film de Pierre Courrège " Un Homme d'état " & de son livre " Le but, c'est le chemin " - François JOYEUX (Yvelines Radio).



Pierre Santini, né le 9 août 1938 à Paris, est un comédien, metteur en scène et directeur de théâtre franco-italien.

Il est le fils du peintre Pio Santini et de Yolande Croci. Son grand-père maternel, Pietro Croci, fut directeur du Corriere della Sera.



Élève de l'école Charles Dullin au sein du TNP de Jean Vilar, il est formé par Georges Wilson, Jean-Pierre Darras, Alain Cuny, Charles Charras et Jean Vilar lui-même, puis par Jacques Lecoq et Pierre Valde. À partir de 1963, il interprète de nombreux rôles à la télévision, où il acquiert une grande popularité dans des séries comme Rocambole, L'Homme du Picardie, Un juge, un flic et La vie des autres.

Mais c'est surtout au théâtre qu'il exprime avec passion son talent : il y interprète de nombreux rôles, parfois dans des mises en scène signées par lui-même. Il estCyrano de Bergerac à deux reprises, en 1984 sous la direction de Jérôme Savary, et en 1997, sous celle du metteur en scène italien Pino Micol, et Figaro dans Le Mariage de Figaro, également à deux reprises sous la direction d'Arlette Téphany et Pierre Vielhescaze. Puis il tient le rôle-titre du Roi Lear en 1999 au Théâtre de Mézières, en Suisse.



Au cinéma, il tourne notamment avec Claude Chabrol, Joyce Bunuel, Nadine Trintignant, Claude Lelouch, Yves Boisset, Jacques Bral et Pierre Courrège.



Dès 1958 il participe activement au développement du théâtre populaire et de la décentralisation.

Il fonde en 1975 sa première compagnie, le Théâtre du Décaèdre, et monte Rashōmon d'après Akutagawa Ryunosuke.

En 1983, il crée le TBM, théâtre des Boucles de la Marne, à Champigny-sur-Marne, qu'il dirige pendant huit ans, et où il produit notamment Andromaque, Gracchus Babeuf de Henri Bassis et Le Malade imaginaire.

Il fonde ensuite la Compagnie Pierre Santini où il produit, met en scène et interprète de nombreuses créations dramatiques (Fausse adresse, Page 27, Capitaine Bringuier).

De 2003 à 2012, il dirige le théâtre Mouffetard, théâtre municipal du 5e arrondissement de Paris.

Il est successivement président du Centre français du théâtre et représentant français et vice-président de l'Institut international du théâtre (de 1996 à 2000), président de l'ADAMI (de 1999 à 2005).



Il préside aussi en 2004 et 2005 les Molières, et actuellement les associations Cultures du Cœur et AMTA (Accueil pour la mémoire et la transmission des arts).



Chevalier dans l'Ordre national de la Légion d'honneur (2013)1.

Chevalier de l'Ordre national du Mérite (2000).

Officier dans l'Ordre des Arts et des Lettres (promotion en 2004).

Médaille de vermeil de la Ville de Paris.

Commandatore della Stella della Solidarieta italiana (2005).

Prix de la Société italienne des auteurs et éditeurs pour la traduction de Maresciallo Butterfly de Roberto Cavosi (1998).





http://www.pierresantini.fr/

http://www.cinema-francais.fr/…/films_c…/un_homme_d_etat.htm

http://www.erickbonnier-editions.com/…/pierre-santini-le-b…/



Rédigé le 06-12-2016 à 06-12-2016 par François JOYEUX (Yvelines Radio).

Document sans titre





>> Tous les articles >>