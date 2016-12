Pub





WWW.KITSCHETNET.FR > KITSCHETNET



ALISTER ET SA REVUE "SCHNOCK" DANS KITSCH ET NET !

















Lundi de 19h à 20h, mercredi de 7h à 8h et vendredi de 21h à 22h - KITSCH ET NET (Yvelines Radio).



Découvrez ou redécouvrez la musique kitsch, rétro, décalée proposée par notre équipe d’experts en kitschologie : Olivier, Frédérique, Julien & le Professeur Depuipeu.



Rejoignez-nous pour une heure de délires kitsch avec cette semaine une émission à la fois très kitsch et très…Schnock, car npous évoquerons en effet, avec son créateur Alister, l’excellente publication SCHNOCK, la revue des Vieux de 27 à 87 ans, qui se décline aussi sous la forme d’une émissions de radio sur Ouï FM, de séances de cinéma et d’une compilation que nous vous recommandons !



Parmi les icônes seventies dessinées en couverture de cet excellent semestriel, nous en profiterons pour nous pencher vers les tentatives en tant que chanteuses de Catherine Deneuve mais aussi Mireille Darc… Inoubliable espionne aux côtés de Pierre Richard dans la saga du « Grand Blond avec une chaussure noire« , qui fera l’objet de notre VidéoKITSCH de la semaine ! Et pourquoi donc une chaussure noire ? Réponse dans l’émission !



Mais outre SCHNOCK et toutes ses déclinaisons, Alister n’en poursuit pas moins sa brillante carrière de chanteur : il viendra également nous présenter son nouvel album intitulé « Mouvement perpétuel« …



Il s’agut de son troisième opus, sorti début novembre et attendu depuis cinq ans, avec comme chanson phare le titre « Je travaille pour un con« … Qui a enjoué tout notre été grâce, entre autres, au clip où Alister joue ce fameux « con » : un patron tyrannique qui fini par être malmené par ses trois employées, marmi lesquelles vous reconnaîtrez Frédérique Bel… Une nouvelle plonger douce-amère, drôle et nostalgique dans notre monde, son histoire et ses souvenirs, à l’image de troisième album en somme !



Retrouvez-nous lundi de 19h à 20h, mercredi de 9h à 10h, et vendredi de 21h à 22h, sur Yvelines Radio. Pour le meilleur et pour le rire…



Et pour poursuivre l'aventure, rendez-vous aussi sur notre site:



http://www.kitschetnet.fr



Rédigé le 04-12-2016 à 04-12-2016 par KITSCH ET NET (Yvelines Radio).

Document sans titre





>> Tous les articles >>