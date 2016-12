RAMBOUILLET > RENCONTRE AVEC LA MUSIQUE



Nous explorons divers aspects de l'expression musicale... - Pierre MINVIELLE SEBASTIA (Yvelines Radio).



“NEIMA vous sert une musique aux refrains ravageurs et aux riffs explosifs. Des textes incisifs, des compositions acérées, à la frontière entre rock, pop, métal et électro, servis par 4 musiciens engagés et charismatiques dont la véritable expression se situe … sur scène, en communion avec son public.” Du rock, de l’electro, des influences du monde pour retrouver son pouvoir personnel… Une ambition, une révolte, un état d’être, une bienveillance….



Rédigé le 04-12-2016 par Pierre MINVIELLE SEBASTIA (Yvelines Radio).

