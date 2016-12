RAMBOUILLET > LES TALENTS DU JAZZ !



Voyage sonore au pays du jazz et de ses influences... - Pierre MINVIELLE SEBASTIA (Yvelines Radio).



Les lecteurs de Joyce se souviennent sans doute d’Anna Livia Plurabelle, fragment de Finnegans Wake de James Joyce, dont une éblouissante traduction collective avait été entreprise en 1931 par l’auteur et ses amis, qui fut reprise en 1962, en annexe de fragments plus longs du livre adaptés par André du Bouchet, dans un petit volume publié par Gallimard en 1962. Nous écoutons dans cette émission la version du compositeur français André Hodeir.



Rédigé le 04-12-2016 à 04-12-2016 par Pierre MINVIELLE SEBASTIA (Yvelines Radio).

