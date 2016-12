Pub





TIMEO, c'est une belle idée, au départ... Un jeune adolescent rêve d'intégrer un cirque, alors qu'il est dans un fauteuil roulant.



Cela aurait dû suffire, alors pourquoi y ajouter l'intrigue vite essoufflée d'une artiste du Cirque que l'on ne retrouve pas?



On s'ennuie très vite.



Les numéros s'enchaînent et ils semblent inachevés... Une bande-son, mais tout le monde ne chante pas très bien.



Une musique de Julien VALLESPI



Des paroles de Jean-Jacques THIBAUD, qui est à l'origine du spectacle.



La Mise en Scène est de Alex GOUDE.



Il y a deux TIMEO en alternance, j'ai vu Mathias RAUMEL, j'ai donc raté Benjamin MAYTRAUD, et si j'avais vu ce dernier, j'aurais raté le premier.



Une troupe si nombreuse, que je ne peux citer tout le monde.



Chorégraphie: Johan NUS



Costumes très réussis de Christophe FOSSARD.



Il y a beaucoup de moyens, parfois de bons moments, mais c'est trop inégal.

La mayonnaise ne prend pas. Une salle clairsemée à l'orchestre et personne au balcon.



C'est dommage ce manque de cohésion...







Durée: 2H40 avec un entracte de 15 minutes.







Du Mercredi au Samedi à 20H00



Matinée le Samedi à 16H00



Matinée le Dimanche à 17H00







CASINO DE PARIS



0892 69 89 26 (0,40€mn)







